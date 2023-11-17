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4 آلاف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بسبب قيود الاحتلال

11/17/2023 7:13:55 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN-أدى 4 آلاف مواطن مقدسي فقط، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك بسبب اجراءات الاحتلال العسكرية بحق المصلين، للجمعة السادسة على التوالي.


وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، إن قوات الاحتلال منعت المصلين من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك، ما تسبب في انخفاض كبير بعدد المصلين.


وأدى مجموعة من الشبان صلاة الجمعة خارج البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وقد اعتدت عليهم قوات الاحتلال بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص، ولاحقتهم في شوارع وادي الجوز وباب الأسباط.


وللجمعة السادسة على التوالي، لا يتمكن المصلون من الوصول إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه، بسبب الإجراءات العسكرية المشددة، في حين كان العدد يصل سابقا إلى أكثر من 50 ألف مواطن.

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