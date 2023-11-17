4 آلاف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بسبب قيود الاحتلال

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN-أدى 4 آلاف مواطن مقدسي فقط، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك بسبب اجراءات الاحتلال العسكرية بحق المصلين، للجمعة السادسة على التوالي.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، إن قوات الاحتلال منعت المصلين من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك، ما تسبب في انخفاض كبير بعدد المصلين.
وأدى مجموعة من الشبان صلاة الجمعة خارج البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وقد اعتدت عليهم قوات الاحتلال بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص، ولاحقتهم في شوارع وادي الجوز وباب الأسباط.
وللجمعة السادسة على التوالي، لا يتمكن المصلون من الوصول إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه، بسبب الإجراءات العسكرية المشددة، في حين كان العدد يصل سابقا إلى أكثر من 50 ألف مواطن.
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