جماهير غفيرة تشيع جثامين ثلاثة شهداء في جنين ومخيمها

MENAFN - Palestine News Network ) جنين/PNN-شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة جنين، اليوم الجمعة، جثامين الشهداء الثلاثة: محمد عزمي حسينية، ومحمد عيدي أمين محمودأبو الحسن "الفلو"، وبهاء جمال لحلوح، من مخيم جنين الذين ارتقوا فجر اليوم خلال العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها.

وانطلقت مسيرة التشييع من أمام مستشفى جنين الحكومي، وحمل المشيعون جثامين الشهداء على الأكتاف، وجابوا شوارع المدينة ومخيمها، بمشاركة آلاف المواطنين الذين رددوا الهتافات الغاضبة والمنددة بالاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق شعبنا، كما أدوا الصلاة على أرواحهم الطاهرة.

وندد المشاركون بجريمة الاحتلال في جنين التي أسفرت عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة 15 آخرين بعضهم جروحهم وصفت بالخطيرة، وأكدوا أن إرهاب وجرائم الاحتلال وعدوانه لن تثني شعبنا عن التصدي للاحتلال.

وسار المشيعون حاملين جثامين الشهداء نحو مقبرة الشهداء في مخيم جنين، حيث تمت مواراتهم الثرى، بعد إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهم من قبل ذويهم وأحبائهم.

ونعت حركة "فتح" -إقليم جنين، وفصائل العمل الوطني والإسلامي، الشهداء الثلاثة، في حين عم الإضراب الشامل جنين ومخيمها حدادا عليهم.