جماهير غفيرة تشيع جثامين ثلاثة شهداء في جنين ومخيمها

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN-شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة جنين، اليوم الجمعة، جثامين الشهداء الثلاثة: محمد عزمي حسينية، ومحمد عيدي أمين محمود
أبو الحسن "الفلو"، وبهاء جمال لحلوح، من مخيم جنين الذين ارتقوا فجر اليوم خلال العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها.
وانطلقت مسيرة التشييع من أمام مستشفى جنين الحكومي، وحمل المشيعون جثامين الشهداء على الأكتاف، وجابوا شوارع المدينة ومخيمها، بمشاركة آلاف المواطنين الذين رددوا الهتافات الغاضبة والمنددة بالاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق شعبنا، كما أدوا الصلاة على أرواحهم الطاهرة.
وندد المشاركون بجريمة الاحتلال في جنين التي أسفرت عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة 15 آخرين بعضهم جروحهم وصفت بالخطيرة، وأكدوا أن إرهاب وجرائم الاحتلال وعدوانه لن تثني شعبنا عن التصدي للاحتلال.
وسار المشيعون حاملين جثامين الشهداء نحو مقبرة الشهداء في مخيم جنين، حيث تمت مواراتهم الثرى، بعد إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهم من قبل ذويهم وأحبائهم.
ونعت حركة "فتح" -إقليم جنين، وفصائل العمل الوطني والإسلامي، الشهداء الثلاثة، في حين عم الإضراب الشامل جنين ومخيمها حدادا عليهم.
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