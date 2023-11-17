أكثر من 80 شهيد في مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-حوّل قصف إسرائيلي وحشي مربعا سكنيا في مخيم النصيرات (وسط قطاع غزة) إلى كومة ركام، متسببا في حفرة عميقة ودمار كبير في المنطقة المستهدفة، في حين لا يزال عدد من الشهداء والجرحى تحت الأنقاض.
أعلنت طواقم الدفاع المدني اليوم الجمعة، عن وجود أكثر من 80 شهيداً تحت ركام منزل استهدفته قوات الاحتلال في مخيم النصيرات.
كما أوضحت مصادر وجود 3 شهداء على الأقل وعدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال منزل عائلة الأخرس في رفح جنوبي قطاع غزة.
في حين قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة للنازحين في حي الزيتون بغزة وارتقاء عشرات شهداء ومئات الإصابات.
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