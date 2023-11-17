أكثر من 80 شهيد في مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-حوّل قصف إسرائيلي وحشي مربعا سكنيا في مخيم النصيرات (وسط قطاع غزة) إلى كومة ركام، متسببا في حفرة عميقة ودمار كبير في المنطقة المستهدفة، في حين لا يزال عدد من الشهداء والجرحى تحت الأنقاض.





أعلنت طواقم الدفاع المدني اليوم الجمعة، عن وجود أكثر من 80 شهيداً تحت ركام منزل استهدفته قوات الاحتلال في مخيم النصيرات.





كما أوضحت مصادر وجود 3 شهداء على الأقل وعدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال منزل عائلة الأخرس في رفح جنوبي قطاع غزة.





في حين قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة للنازحين في حي الزيتون بغزة وارتقاء عشرات شهداء ومئات الإصابات.