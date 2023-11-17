كابينيت الحرب يصادق على دخول صهريجي سولار يوميا لقطاع غزة لمنع انتشار أوبئة

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN-قال مسؤول أمني إسرائيلي، اليوم الجمعة، إن "كابينيت الحرب صادق بالإجماع على توصية مشتركة للجيش الإسرائيلي والشاباك بالاستجابة لطلب الولايات المتحدة والسماح بإدخال صهريجي سولار يوميا لمصلحة احتياجات الأمم المتحدة ودعم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي"، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية.
واعتبر المسؤول نفسه أن "هذه العملية تسمح لإسرائيل بمواصلة حيز المناورة الدولية المطلوبة للقضاء على حماس. وستعبر الصهاريج من خلال معبر رفح، بواسطة الأمم المتحدة، للسكان المدنيين في جنوب قطاع غزة وشريطة ألا تصل إلى حماس. وهذه العملية هدفها منع انتشار أوبئة من شأنها أن تنتشر في المنطقة كلها، وأن يصاب بها سكان القطاع وكذلك قواتنا وأن تنتشر داخل إسرائيل أيضا".
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