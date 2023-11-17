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كابينيت الحرب يصادق على دخول صهريجي سولار يوميا لقطاع غزة لمنع انتشار أوبئة

11/17/2023 7:13:55 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-قال مسؤول أمني إسرائيلي، اليوم الجمعة، إن "كابينيت الحرب صادق بالإجماع على توصية مشتركة للجيش الإسرائيلي والشاباك بالاستجابة لطلب الولايات المتحدة والسماح بإدخال صهريجي سولار يوميا لمصلحة احتياجات الأمم المتحدة ودعم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي"، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية.

واعتبر المسؤول نفسه أن "هذه العملية تسمح لإسرائيل بمواصلة حيز المناورة الدولية المطلوبة للقضاء على حماس. وستعبر الصهاريج من خلال معبر رفح، بواسطة الأمم المتحدة، للسكان المدنيين في جنوب قطاع غزة وشريطة ألا تصل إلى حماس. وهذه العملية هدفها منع انتشار أوبئة من شأنها أن تنتشر في المنطقة كلها، وأن يصاب بها سكان القطاع وكذلك قواتنا وأن تنتشر داخل إسرائيل أيضا".

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