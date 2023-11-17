مسؤول فلسطيني: الاحتلال سرق عددا من جثث الشهداء من داخل مجمع الشفاء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف رئيس قسم الحروق بمستشفى الشفاء في غزة أحمد مخللاتي أن الاحتلال سرق عددا من جثث الشهداء من داخل المجمع الطبي.

وقال مخللاتي إننا فقدنا معظم مرضى العناية المركزة الذين كانوا يعتمدون على التنفس الصناعي.



وأضاف أن القناصة ينتشرون في كل أنحاء المنطقة المحيطة بالمستشفى.



وأشار مخللاتي إلى أن الاحتلال اقتحم مبنيين داخل المجمع والدبابات لا تزال موجودة.



وبيّن أن الأطفال يعانون التهابات معوية شديدة لعدم توفر مياه نظيفة.



وتابع مخللاتي أن الطعام الذي وصل لا يكفي لنحو 40% من الموجودين داخل المستشفى.

وشدد على أن الوضع العام غير آمن ولا يمكن إجراء عمليات لعدم توفر الكهرباء والماء.