الفايز: العلاقات العربية التركية تتسم بالتطور والنمو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إن العلاقات العربية التركية، التي مضى عليها قرابة قرن من الزمان، تتسم بالتطور والنمو في جميع المجالات، نظرا للمصالح المشتركة والعلاقات التاريخية التي تجمع الطرفين، إضافة إلى الدين والتقارب الحضاري والثقافي.



جاءت تصريحات الفايز خلال مداخلة في جلسة حوارية حول العلاقات العربية التركية، على هامش أعمال المؤتمر الــ14 لقمة البوسفور، الذي ينعقد في إسطنبول تحت عنوان "الطريق نحو القرن القادم - التحديات والوعود".



وتحدث الفايز عن تعزيز العلاقات العربية العربية وإيجاد المزيد من الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بينهما، وذلك كمدخل لمعالجة التحديات، التي يعيشها الوطن العربي، وباعتبارها مدخلا لبناء تكتل سياسي قوي ومنيع، وذلك بهدف تعزيز العلاقات العربية التركية.



وبين، أن العلاقات العربية التركية نمت وترسخت، عبر الزيارات المتبادلة بين قادة الدول العربية والجمهورية التركية، وشهدت تطورا ونموا والمزيد من التعاون والتفاهم المشترك، حول الموضوعات، التي تهم المصالح المشتركة ومصالح الأمة الإسلامية.



وأضاف الفايز، أنه رغم التباين في المواقف السياسية أحيانا، إلا أن هناك جهودا حثيثة واتصالات متواصلة تبذل لتجاوز هذا الأمر، انطلاقا من الحرص المشترك على إقامة علاقات حسنة، قائمة على قاعدة تحقيق المصالح المشتركة وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وبهدف ترسيخ العلاقات العربية التركية، وهو ما من شأنه أن يفتح آفاقا أوسع لتعزيز الروابط السياسية والاقتصادية والثقافية.



وأشار إلى أن للدول العربية وتركيا أوجه عديدة للتعاون الثنائي، في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، وهناك عشرات الاتفاقيات، التي تعزز الشراكة الثنائية، إضافة لوجود عشرات الشركات التركية العاملة في الوطن العربي، وقد برز بشكل واضح التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، لذلك فإن العلاقات، التي تجمع أمتنا مع تركيا، والحوار المتواصل بين قادتنا السياسيين، رسخ العلاقات وعمل على تطورها بشكل ملحوظ.



وأوضح الفايز، أنه وانطلاقا من الحوار المتواصل والرامي للنهوض بالعلاقات الثنائية، فقد تم تشكيل ملتقى التعاون الاقتصادي التركي العربي، الذي بدوره شكل فرصة لرجال الأعمال والشركات العربية والتركية، للتعارف وتوفير فرص حقيقية للتعاون، إلى جانب وجود منتدى التعاون التركي العربي، الذي تم تأسيسه بهدف تطوير العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.



وأكد، أن ترسيخ العلاقات بين الطرفين وتعزيز القواسم المشتركة، بات اليوم أكثر ضرورة بسبب الصراعات، التي يعيشها عالمنا، وأدت إلى قتل وتشريد مئات آلاف، وانتشار الفقر والبطالة، وتراجع النمو الاقتصادي، وانتشار قوى الإرهاب والتطرف، ورواج تجارة المخدرات والأسلحة، وهو ما يتطلب من الطرفين والمجتمع الدولي المزيد من التشاركية المبنية على الثقة، لتجاوز التحديات التي تعصف بعالمنا، من خلال بناء علاقات قائمة على الاحترام والمنافع المشتركة، بعيدا عن السيطرة والاستحواذ والهيمنة، وسياسة الاستقطاب وتحقيق المنافع الخاصة، على حساب كرامة الشعوب وحريتها وامنها واستقرار الدول وسيادتها.



ونوه الفايز إلى أنه انطلاقا من الحرص العربي، على بناء علاقات حسن جوار مع تركيا، التي ترتبط بحدود هي الأطول بريا مع جيرانها العرب، في كل من العراق وسوريا، فإن تركيا عليها تجاوز الخلافات مع الدول العربية، على نحو يبني مستقبلا تشاركيا يحقق الرفاه للجميع، ويعيد المتانة والقوة للروابط التاريخية بين الأمتين العربية والتركية، فحين نكون متصالحين، يمكننا العمل سويا لمعالجة جميع القضايا الخلافية دون حاجة إلى تدخل الآخرين، فتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، يقع على عاتق كافة دول المنطقة، وهو شرط لا بد من تحقيقه، من أجل التنمية الاقتصادية والازدهار للجميع.