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علي الماص يعتلي قمة ترتيب مسابقة الرجال ببطولة عبدالله ناس للبولينج

11/17/2023 7:10:30 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اعتلى اللاعب علي الماص قمة الترتيب بمسابقة الرجال ببطولة المرحوم عبدالله ناس للبولينج، والتي ينظمها الاتحاد البحريني للبولينج على صالة أرض المرح حتى 25 نوفمبر الجاري.


ونجح الماص في جمع (2175 نقطة) ليعتلي صدارة الترتيب العام، وتقدم على محمد مصطفى جناحي الذي جاء في المركز الثاني (2110 نقطة)، فيما تراجع الكويتي محمد عبدالله إلى المركز الثالث (2099 نقطة)، ومن بعد مواطنيه محمد الموسوي وأصيل الرومي الرابع والخامس على التوالي.


وفي مسابقة الكبار خطف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلطان آل سعود صدارة الترتيب بعد أن جمع (1958 نقطة)، وتراجع الكويتي يعقوب الشطي للمركز الثاني (1956 نقطة) والكويتي إياد الأميري ثالثا (1897 نقطة).


وفي مسابقة الشباب، واصل السعودي يوسف سالم صدارة الترتيب برصيد (2011 نقطة)، وتقدم على الكويتي عادل عبدالله صاحب المركز
الثاني (2004 نقطة) ومواطنه عبدالرزاق عبدالله الثالث( 1993 نقطة).


وضمن مسابقة السيدات تتربع اللاعبة ليلى الجناحي على عرش الصدارة برصيد (1679 نقطة) ونورة سلطان ثانية (1636 نقطة) ومرسيل سلطان ثالثة (1533 نقطة).


وأسفرت نتائج الجوائز اليومية لأعلى المحاولات عن فوز كلا من علي الماص عن مسابقة الرجال (782 نقطة)، وفوز صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلطان آل سعود بمسابقة الكبار (685 نقطة) وفوز السعودية مشاعل بمسابقة السيدات (514 نقطة) ، والكويتي عبدالرزاق عبدالله بمسابقة الشباب (671 نقطة).

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