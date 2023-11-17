المجموعة العربية تجدد الحاجة الملحة لإصلاح مجلس الأمن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) ألقى السفير جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بصفته منسق المجموعة العربية في نيويورك لمسألة إصلاح مجلس الأمن، كلمة المجموعة في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن، وزيادة عدد أعضائه، والمسائل الأخرى المتصلة بمجلس الأمن.





وقال المندوب الدائم إنه في ظل ما شهده العالم خلال الأعوام الماضية من عدم قدرة المجلس على الاضطلاع بمسؤولياته في صون الأمن والسلم الدوليين، خاصةً في وقف الحرب والعدوان على غزة وحماية الشعب الفلسطيني في كافة الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي هذه المرحلة المفصلية من تاريخ الأمم المتحدة، التي تأتي على خلفية أزمات متعددة مستمرة يواجهها العالم، باتت بشكل واضح الحاجة الملحة إلى إصلاح حقيقي وشامل، بما في ذلك إدخال إصلاحات على أجهزة الأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن، بما يرسخ مبادئ ومقاصد المنظمة على النحو المنصوص عليه في الميثاق.





ونوه السفير إلى أنه في ضوء التحضيرات الجارية لمؤتمر القمة المعني بالمستقبل في عام 2024م، لابد من تكثيف الجهود الرامية إلى تحقيق إصلاح حقيقي وشامل لمجلس الأمن، الجهة المسؤولة عن صيانة السلم والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ليصبح المجلس أكثر قدرةً وفعاليةً على مواجهة التحديات الراهنة والتهديدات الناشئة وضمان منع نشوب النزاعات، في إطار أكثر تمثيلاً وشفافيةً وحيادية ومصداقيةً.





وأكد المندوب الدائم أن المفاوضات الحكومية في إطار الجمعية العامة هي المحفل الوحيد للتوصل إلى اتفاق حول توسيع وإصلاح مجلس الأمن وفقاً لقرار الجمعية العامة 557/62 الذي تم اعتماده بتوافق الآراء ووضع أُسس عملية للمفاوضات.





وجدد التأكيد على المطالبة بتمثيل عربي دائم بكامل الصلاحيات في فئة المقاعد الدائمة في حال أي توسع مستقبلي للمجلس، وبالإضافة إلى ذلك، فإن عدالة التمثيل تتطلب تمثيلاً عربيًا متناسبًا في فئة المقاعد غير الدائمة في مجلس الأمن الموسع.





كما لفت المندوب الدائم إلى التحديات الخاصة بمسألة إصلاح المجلس، ومن أبرزها حق النقض "الفيتو"، الذي ساهم التعسف في استخدامه في حالات عديدة في النيل من مصداقية عملية اتخاذ القرار في مجلس الأمن، كما أدى في بعض الحالات إلى عجز مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين، موضحًا أن الغالبية العظمى من حالات استخدام "الفيتو"، لا سيما خلال العقود الثلاثة الأخيرة، كانت في قضايا تخص المنطقة العربية.





وأكد أن المجموعة العربية تستحق في ضوء خصوصيتها السياسية والثقافية والتراثية الحصول، كمجموعة قائمة بذاتها، على تمثيل دائم ومناسب في مجلس الأمن الموسع.





وأضاف المندوب الدائم أن الأحداث الجارية في المنطقة العربية في الوقت الراهن خاصةً ما يشهده قطاع غزة منذ الأسابيع المنصرمة من العدوان الإسرائيلي الغاشم على المدنيين الفلسطينيين لدليل واضح على الأهمية القصوى لإصلاح مجلس الأمن وضمان التمثيل العربي الدائم فيه، لما للقرارات التي يتخذها المجلس من تأثير على أمن وسلام المنطقة العربية، بما يجعل من الضرورة تمكين المجموعة العربية متمثلةً بالعضو العربي من المشاركة في اتخاذ قرارات المجلس التي تمس أمن واستقرار المنطقة والعالم.





وأعرب السفير عن عزم المجموعة العربية على مواصلة المشاركة بفعالية وإيجابية خلال الجولة القادمة للمفاوضات الحكومية الدولية، وانفتاحها على التشاور مع جميع المجموعات التفاوضية الأخرى بهدف التوصل إلى إصلاح حقيقي وشامل لمجلس الأمن في إطار الشفافية والروح البناءة.