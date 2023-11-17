وزير شؤون الدفاع يستقبل وزير الدفاع بجمهورية اليمن

وزير شؤون الدفاع يستقبل وزير الدفاع بجمهورية اليمن
التاريخ
11/17/2023 7:10:30 AM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع اليوم الجمعة الفريق الركن محسن محمد الداعري وزير الدفاع بجمهورية اليمن الشقيقة، لدى وصوله إلى مطار البحرين الدولي، وذلك للمشاركة في مؤتمر حوار المنامة 2023 في دورته التاسعة عشر.
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