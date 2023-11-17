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وزير شؤون الدفاع يستقبل وزير الدفاع بجمهورية اليمن

11/17/2023 7:10:30 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع اليوم الجمعة الفريق الركن محسن محمد الداعري وزير الدفاع بجمهورية اليمن الشقيقة، لدى وصوله إلى مطار البحرين الدولي، وذلك للمشاركة في مؤتمر حوار المنامة 2023 في دورته التاسعة عشر.

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