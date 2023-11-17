ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يستقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراءهذا اليوم بقصر القضيبية، أخاه الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة، بحضور سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، والفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، و الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، و الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين، حيث تم استعراض ما وصلت إليه مستويات التعاون المشترك بين مملكة البحرين ودولة قطر وسبل تعزيزها وتنميتها على كافة الأصعدة.







وخلال اللقاء أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن تمنياته لدولة قطر بدوام التقدم والنماء، مشيرًا إلى ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية، لافتًا سموه إلى أهمية مواصلة تعزيز هذه العلاقات نحو مستويات أكبر تسهم في تحقق التطلعات المشتركة وتنعكس على نماء وازدهار البلدين والشعبين الشقيقين.





و تم خلال اللقاء بحث مشروع جسر البحرين-قطر وتوجيه الجهات المعنية بالبلدين لاستكمال الخطط والبدء بتنفيذ المشروع.





كما استعرض الجانبان عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، بما في ذلك تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الجانبان على ضرورة الوقف الفوري للحرب في غزة وحماية المدنيين وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الانسانية لأهالي القطاع وفقا للقانون الإنساني الدولي.





من جانبه، أعرب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام بتطوير العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.





هذا وقد أقام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مأدبة غداء تكريمًا لـ رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة.