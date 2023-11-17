4 شهداء في قصف على منزل بمدينة خان يونس
التاريخ
11/17/2023 6:10:54 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 4 فلسطينيين في قصف على منزل بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وكثفت قوات الاحتلال اليوم الجمعة قصفها خاصة بالمدفعية على مدن وأحياء القطاع الذي يواجه عدوانا إسرائيليا مستمرا منذ 42 يوما.
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