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4 شهداء في قصف على منزل بمدينة خان يونس

11/17/2023 6:10:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 4 فلسطينيين في قصف على منزل بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.


وكثفت قوات الاحتلال اليوم الجمعة قصفها خاصة بالمدفعية على مدن وأحياء القطاع الذي يواجه عدوانا إسرائيليا مستمرا منذ 42 يوما.

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