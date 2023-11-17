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مسيرات حاشدة في محافظات عدة إسنادا لقطاع غزة ورفضا للعدوان الإسرائيلي

11/17/2023 6:10:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انطلقت، عقب انتهاء صلاة الجمعة، مسيرات تضامنية وإسنادا لأهالي قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع بمحافظات عدة، منها عمّان، الكرك، العقبة، معان، الطفيلة، الزرقاء.


وطالب المشاركون في المسيرات بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي بدأ في 7 تشرين أول 2023.


كما عبروا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، محيين صمودهم أمام الاعتداءات الإسرائيلية ورفضهم للحرب على القطاع.


ورفع المشاركون في المسيرات لافتات تؤكد رفض العدوان الإسرائيلي، وأعلام الأردن وفلسطين.


وفي العاصمة عمّان انطلقت مسيرة من أمام المسجد الحسيني منددة بالعدوان الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة، كما شارك المئات من فعاليات شبابية وشعبية وحزبية في وقفة في ساحة المسجد الكالوتي في منطقة الرابية لدعم المقاومة الفلسطينية أمام العدوان الإسرائيلي.


كما انطلقت مسيرة في محافظة الزرقاء مطالبة بحماية الفلسطينيين في قطاع غزة من العدوان الإسرائيلي.


وندد المشاركون في مسيرة في محافظة العقبة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وطالبوا بوقفه وبحماية الفلسطينيين.


وخرج أهالي الطفيلة بمسيرات تندد بقصف المدنيين في قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

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