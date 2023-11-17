الإحصاء: 807 آلاف مواطن ما زالوا يقيمون في محافظتي غزة وشمال غزة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN-قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن 807 آلاف مواطن لا يزالون يقيمون في محافظتي غزة وشمال غزة، والتي تشمل تجمعات (أم النصر-القرية البدوية، بيت لاهيا، بيت حانون، جباليا ومخيمها، مخيم الشاطئ، مدينة غزة، مدينة الزهراء، المغراقة، وجحر الديك)، بالرغم من البطش الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي من قتل للمدنيين وتدمير للمباني السكنية فوق رؤوس ساكنيها، ولكافة المرافق المدنية من مستشفيات ومدارس ودور عبادة ومخابز ومنشآت.. الخ.

وأضاف الإحصاء، في بيان امس الخميس، قُدر عدد السكان المقيمين في محافظتي غزة وشمال غزة حتى مساء 11/11/2023 بـــ 807 الاف فرداً يمثلون نحو 152 ألف أسرة، وذلك من أصل 1.2 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في تلك المحافظات (منهم 448 الف في محافظة شمال غزة، و754 الف في محافظة غزة) وذلك عشية عدوان الاحتلال على القطاع، أي أن نحو ثلثي سكان محافظتي الشمال ما زالوا يقيمون في مناطق شمال القطاع، في حين نزح نحو ثلث سكان محافظتي الشمال أي ما يقارب 400 ألف نسمة الى محافظات وسط وجنوب قطاع غزة (دير البلح، خانيونس، رفح) ليكون عدد المقيمين حالياً في محافظات وسط وجنوب القطاع 1.43 مليون نسمة.

وأوضح الإحصاء أنه عمل إعداد تقديرات لأعداد المواطنين المقيمين في محافظتي غزة وشمال غزة وفق أسس تستند على مجموعة بيانات فعلية رصدت الواقع في قطاع غزة قبل وأثناء العدوان على القطاع الصامد باستخدام بيانات شركات الاتصالات الفلسطينية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسح إنفاق واستهلاك الأسرة الفلسطيني (للأرباع الثلاث الأولى) من العام 2023، والمسح الأسري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الربع الثالث) من العام 2023، بالإضافة الى الاسقاطات السكانية.