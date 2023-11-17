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الصحة العالمية: نشعر بقلق بالغ من انتشار الأمراض في غزة

11/17/2023 6:10:35 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنيف/PNN-قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إنها تشعر بقلق بالغ من انتشار الأمراض في قطاع غزة، حيث تسبب القصف الإسرائيلي المستمر منذ أسابيع في تكدس السكان بالملاجئ مع نقص شديد في الغذاء والمياه النظيفة.

وقال ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية ريتشارد بيبركورن إنه جرى رصد أكثر من 70 ألف حالة عدوى تنفسية حادة ونحو 44 ألف حالة إسهال في القطاع المكتظ بالسكان، مشيرا إلى أن الأعداد أعلى بكثير من المتوقع.

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