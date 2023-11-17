مستعمرون يهاجمون مزارعين جنوب نابلس
التاريخ
11/17/2023 6:10:34 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN-هاجم مستعمرون اليوم الجمعة، مزارعين في خربة يانون التابعة لأراضي عقربا، جنوب نابلس.
وقال رئيس مجلس قروي يانون راشد مرار، إن مستعمرين بحماية جيش الاحتلال، هاجموا قاطفي الزيتون في المنطقة الغربية من يانون، وسط إطلاق النار، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم، وسرقوا المعدات ومحصول الزيتون.
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