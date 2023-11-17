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مستعمرون يهاجمون مزارعين جنوب نابلس

11/17/2023 6:10:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN-هاجم مستعمرون اليوم الجمعة، مزارعين في خربة يانون التابعة لأراضي عقربا، جنوب نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي يانون راشد مرار، إن مستعمرين بحماية جيش الاحتلال، هاجموا قاطفي الزيتون في المنطقة الغربية من يانون، وسط إطلاق النار، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم، وسرقوا المعدات ومحصول الزيتون.

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