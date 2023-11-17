متحدث إسرائيلي: الطيران الحربي قصف أهدافا لحزب الله

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN-قال الناطق العسكري الإسرائيلي إن الطيران الحربي التابع لقوات الاحتلال قصف أهدافا عدة تابعة لحزب الله اللبناني.
وأضاف الناطق أن قوات الجيش قصفت خلية مسلحة قرب القطاع الغربي للحدود لبنان، ورصدت إطلاق عدد من القذائف على منطقتي المالكية والمنارة لترد على ما وصفها بمصادر إطلاق النار.
وفي وقت سابق أعلن حزب الله أنه استهدف تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مثلث الطيحات وحقق إصابات مباشرة.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة قبل 6 أسابيع تبادل حزب الله وجيش الاحتلال القصف عبر الحدود، مما أوقع قتلى وجرحى من الطرفين.
MENAFN17112023000205011050ID1107446144
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.