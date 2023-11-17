متحدث إسرائيلي: الطيران الحربي قصف أهدافا لحزب الله

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-قال الناطق العسكري الإسرائيلي إن الطيران الحربي التابع لقوات الاحتلال قصف أهدافا عدة تابعة لحزب الله اللبناني.

وأضاف الناطق أن قوات الجيش قصفت خلية مسلحة قرب القطاع الغربي للحدود لبنان، ورصدت إطلاق عدد من القذائف على منطقتي المالكية والمنارة لترد على ما وصفها بمصادر إطلاق النار.

وفي وقت سابق أعلن حزب الله أنه استهدف تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مثلث الطيحات وحقق إصابات مباشرة.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة قبل 6 أسابيع تبادل حزب الله وجيش الاحتلال القصف عبر الحدود، مما أوقع قتلى وجرحى من الطرفين.