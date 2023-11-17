Friday, 17 November 2023 03:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


متحدث إسرائيلي: الطيران الحربي قصف أهدافا لحزب الله

11/17/2023 6:10:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-قال الناطق العسكري الإسرائيلي إن الطيران الحربي التابع لقوات الاحتلال قصف أهدافا عدة تابعة لحزب الله اللبناني.

وأضاف الناطق أن قوات الجيش قصفت خلية مسلحة قرب القطاع الغربي للحدود لبنان، ورصدت إطلاق عدد من القذائف على منطقتي المالكية والمنارة لترد على ما وصفها بمصادر إطلاق النار.

وفي وقت سابق أعلن حزب الله أنه استهدف تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مثلث الطيحات وحقق إصابات مباشرة.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة قبل 6 أسابيع تبادل حزب الله وجيش الاحتلال القصف عبر الحدود، مما أوقع قتلى وجرحى من الطرفين.

MENAFN17112023000205011050ID1107446144

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث