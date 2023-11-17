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زلزال قوي يضرب جنوب الفلبين ولا تحذيرات من تسونامي

11/17/2023 6:05:40 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 13:42

ضرب زلزال قوي تحت سطح البحر جنوب الفلبين اليوم الجمعة، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار جسيمة أو إصابات، كما لم تصدر تحذيرات من حدوث تسونامي.


وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال بلغت قوته 6.7 درجة، وكان على بعد 26 كيلومترُا من "بورياس" في الطرف الجنوبي للفلبين.


بينما قدر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل قوة الزلزال بحوالي
7.2 درجة، وقال إنه كان على عمق 10 كيلومترات فقط.

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