زلزال قوي يضرب جنوب الفلبين ولا تحذيرات من تسونامي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 13:42
ضرب زلزال قوي تحت سطح البحر جنوب الفلبين اليوم الجمعة، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار جسيمة أو إصابات، كما لم تصدر تحذيرات من حدوث تسونامي.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال بلغت قوته 6.7 درجة، وكان على بعد 26 كيلومترُا من "بورياس" في الطرف الجنوبي للفلبين.
بينما قدر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل قوة الزلزال بحوالي
7.2 درجة، وقال إنه كان على عمق 10 كيلومترات فقط.
MENAFN17112023000055011008ID1107446122
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.