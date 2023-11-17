مدرب كوريا الجنوبية كلينسمان سعيد بأداء المبدع لي كانج صانع لعب باريس سان جيرمان

أبدى يورجن كلينسمان مدرب كوريا الجنوبية إعجابه الشديد بمهارات وقدرات صانع لعب باريس سان جيرمان لي كانج-إن خلال مباراة المنتخب في بداية مسيرته بالمجموعة الثالثة في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026 التي انتهت بالفوز 5-صفر على سنغافورة أمس الخميس.

وعانت سنغافورة خلال معظم فترات المباراة أمام المنتخب صاحب الضيافة الذي يضم في صفوفه نجمي الدوري الإنجليزي الممتاز سون هيونج-إن وهوانج هي-تشان بالإضافة إلى لي.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن كلينسمان قوله للصحفيين "عندما تخوض مباريات ضد فرق تلعب ضدك بطريقة دفاعية جدا، فإنك تحتاج إلى الإبداع".

وأضاف "تحتاج إلى لاعبين يمكنهم تمرير الكرات العرضية والركض إلى داخل منطقة الجزاء والتمريرات السريعة والإيقاع السريع وتوجيه الكرة إن أمكن خلف الخط الخلفي (للمنافس) إذا كانت هناك مساحة صغيرة.

"يستطيع كانج-إن لعب هذه الكرات. يمكنه التسجيل بنفسه. تطور كانج-إن خلال الأشهر الستة الماضية أسعدنا كمدربين".

سجل لي هدفا في وقت متأخر من المباراة ليضفي لمسة جمالية على النتيجة بعد الأهداف السابقة التي سجلها تشو جيو-سونج وهوانج وسون بالإضافة إلى ركلة جزاء من هوانج أوي-جو.

كما أبدى مهاجم ومدرب منتخب ألمانيا السابق كلينسمان إعجابه بعودة لي لمساعدة فريقه دفاعيا.

وأضاف كلينسمان الفائز بكأس العالم مع منتخب ألمانيا "نحن المدربين نحاول تعليمه أن الأمور تسير دائما في الاتجاهين، ولويس إنريكي في باريس سان جيرمان يقوم بالشيء ذاته.

"من الرائع أن تحظى كرة القدم في كوريا الجنوبية والمنتخب الوطني بلاعب مثله لتسير في طريق الارتقاء إلى مستوى جديد تماما".

وشق سون طريقه وتجاوز دفاع سنغافورة المتكتل وأرسل تسديدة رائعة بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء.

واحتاج قائد كوريا الجنوبية إلى تلقي العلاج بعد تعرضه لإصابة قوية في ركبته اليمنى في أواخر الشوط الثاني، لكنه أكمل المباراة وسارع إلى طمأنة جماهير توتنهام هوتسبير.

وقال سون "أنا بخير... لست الوحيد الذي يتألم هناك. جميع اللاعبين يعانون من بعض الكدمات والرضوض".

وستلتقي كوريا الجنوبية التي تسعى للتأهل للنهائيات العالمية للمرة 11 على التوالي مع الصين في شينتشين في الجولة الثانية من التصفيات الثلاثاء المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز