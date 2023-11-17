مايكل إيمينالو مدير كرة القدم في رابطة الدوري السعودي للمحترفين : نأمل في فترة انتقالات شتوية هادئة

قال مايكل إيمينالو مدير كرة القدم في رابطة الدوري السعودي للمحترفين إنه يتعين على أندية الدوري السعودي التعاقد فقط مع لاعبين على "أعلى مستوى" خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير

بعد الإنفاق بسخاء في الصيف.

وأنفقت أندية الدوري السعودي 957 مليون دولار خلال فترة الانتقالات الصيفية التي أغلقت في السعودية في السابع من سبتمبر

وتم خلالها التعاقد مع العديد من اللاعبين البارزين من بينهم نيمار وكريم بنزيمة ونجولو كانتي.

وتجاوز إنفاق الدوري‭‭‭ ‬‬‬السعودي إنفاق أربع من بطولات الدوري "الخمس الكبرى" في أوروبا، بينما أنفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز فقط أكثر على صفقات الانتقالات مما انفقته السعودية.

وقال إيمينالو في مقابلة عبر الموقع الإلكتروني لرابطة الدوري السعودي للمحترفين "أعتقد أننا حققنا ما أردنا تحقيقه وهو دخول السوق والمنافسة بقوة".

وأضاف "لكننا أيضا أردنا القيام بذلك مع منح كل فريق في الدوري فرصة للتحسن. وأعتقد أننا حققنا هذا الهدف.

"وأعتقد أيضا أن ما ترونه من حيث جودة المباريات وأداء معظم اللاعبين الدوليين الموجودين هو دليل على أن سوق الانتقالات كانت جيدة نسبيا".

ولدى سؤاله عما إذا كانت فترة الانتقالات المقبلة ستشهد أيضا حالة نشاط مماثل قال إيمينالو "آمل ألا تكون مزدحمة للغاية لأنني أعتقد أن المهمة التي تم إنجازها كانت مثيرة للاهتمام وقوية تماما وأعتقد أن معظم الأندية لديهم ما يحتاجونه".

وتابع قائلا "ونأمل أن يتحول الاهتمام الآن إلى العمل داخل مرافق التدريب للارتقاء بهؤلاء اللاعبين وإتاحة الوقت للتكيف وتقديم الأداء المطلوب.

"الآن، مهما كان التحسن الإضافي الذي نود إدخاله على أي فريق، فإننا نعتقد أنها ستكون إضافات على أعلى مستوى مع مرور الوقت وبذل الجهد".

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