Friday, 17 November 2023 03:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مايكل إيمينالو مدير كرة القدم في رابطة الدوري السعودي للمحترفين : نأمل في فترة انتقالات شتوية هادئة

11/17/2023 6:00:41 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال مايكل إيمينالو مدير كرة القدم في رابطة الدوري السعودي للمحترفين إنه يتعين على أندية الدوري السعودي التعاقد فقط مع لاعبين على "أعلى مستوى" خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير
بعد الإنفاق بسخاء في الصيف.

وأنفقت أندية الدوري السعودي 957 مليون دولار خلال فترة الانتقالات الصيفية التي أغلقت في السعودية في السابع من سبتمبر
وتم خلالها التعاقد مع العديد من اللاعبين البارزين من بينهم نيمار وكريم بنزيمة ونجولو كانتي.

وتجاوز إنفاق الدوري‭‭‭ ‬‬‬السعودي إنفاق أربع من بطولات الدوري "الخمس الكبرى" في أوروبا، بينما أنفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز فقط أكثر على صفقات الانتقالات مما انفقته السعودية.

وقال إيمينالو في مقابلة عبر الموقع الإلكتروني لرابطة الدوري السعودي للمحترفين "أعتقد أننا حققنا ما أردنا تحقيقه وهو دخول السوق والمنافسة بقوة".

وأضاف "لكننا أيضا أردنا القيام بذلك مع منح كل فريق في الدوري فرصة للتحسن. وأعتقد أننا حققنا هذا الهدف.

"وأعتقد أيضا أن ما ترونه من حيث جودة المباريات وأداء معظم اللاعبين الدوليين الموجودين هو دليل على أن سوق الانتقالات كانت جيدة نسبيا".

ولدى سؤاله عما إذا كانت فترة الانتقالات المقبلة ستشهد أيضا حالة نشاط مماثل قال إيمينالو "آمل ألا تكون مزدحمة للغاية لأنني أعتقد أن المهمة التي تم إنجازها كانت مثيرة للاهتمام وقوية تماما وأعتقد أن معظم الأندية لديهم ما يحتاجونه".

وتابع قائلا "ونأمل أن يتحول الاهتمام الآن إلى العمل داخل مرافق التدريب للارتقاء بهؤلاء اللاعبين وإتاحة الوقت للتكيف وتقديم الأداء المطلوب.

"الآن، مهما كان التحسن الإضافي الذي نود إدخاله على أي فريق، فإننا نعتقد أنها ستكون إضافات على أعلى مستوى مع مرور الوقت وبذل الجهد".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN17112023000110011019ID1107446076

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث