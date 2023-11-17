لأول مرة.. صلاح يتشاجر مع لاعب وكرة «السوبر هاتريك» تنهي الخلاف

(MENAFN
- Al-Bayan)
توهج محمد صلاح قائد منتخب مصر، في مباراة الفراعنة أمام جيبوتي، وسجل 4 أهداف، في الفوز بنتيجة 0/6، أمس الخميس، بالجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.
وشهدت المباراة، حدوث مشادة كلامية بين محمد صلاح وموسى ممادو لاعب منتخب جيبوتي، بعد كرة مشتركة بينهما، وحصل ممادو على الكرة بعد إطلاق صافرة نهاية المباراة.
وأظهرت لقطات التليفزيون صلاح وموسى ممادو يتبادلان التحية عقب نهاية اللقاء، لينتهي الخلاف بينهما، وطلب محمد صلاح، الكرة من ممادو، من أجل الاحتفاظ بها كونه سجل "سوبر هاتريك" في المباراة.
وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها صلاح 4 أهداف"سوبر هاتريك، في مسيرته الدولية مع منتخب مصر.
ويلعب منتخب مصر مع سيراليون في ليبيريا، يوم الأحد المقبل، بالجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، على ملعب صامويل كانيون، في تمام السادسة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت الإمارات.
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