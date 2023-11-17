لأول مرة.. صلاح يتشاجر مع لاعب وكرة «السوبر هاتريك» تنهي الخلاف

توهج محمد صلاح قائد منتخب مصر، في مباراة الفراعنة أمام جيبوتي، وسجل 4 أهداف، في الفوز بنتيجة 0/6، أمس الخميس، بالجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وشهدت المباراة، حدوث مشادة كلامية بين محمد صلاح وموسى ممادو لاعب منتخب جيبوتي، بعد كرة مشتركة بينهما، وحصل ممادو على الكرة بعد إطلاق صافرة نهاية المباراة.

وأظهرت لقطات التليفزيون صلاح وموسى ممادو يتبادلان التحية عقب نهاية اللقاء، لينتهي الخلاف بينهما، وطلب محمد صلاح، الكرة من ممادو، من أجل الاحتفاظ بها كونه سجل "سوبر هاتريك" في المباراة.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها صلاح 4 أهداف"سوبر هاتريك، في مسيرته الدولية مع منتخب مصر.

ويلعب منتخب مصر مع سيراليون في ليبيريا، يوم الأحد المقبل، بالجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، على ملعب صامويل كانيون، في تمام السادسة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت الإمارات.

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