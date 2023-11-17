السديس يخاطب الفلسطينيين من الحرم - فيديو

MENAFN - Khaberni) خبرني - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من خطبة الجمعة في الحرم المكي، للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبدالرحمن السديس وما خاطب به الفلسطينيين.

ونشرت قناة الإخبارية السعودية مقطع فيديو من الخطبة قال فيه السديس: "في هذه الآونة الراهنة والأوقات الدامية التي تمر بها أمتنا الإسلامية في ظل العدوان الصهيوني الغاشم والهجمة المدمرة المستعرة في عنجهية واستكبار وتجبر ومكر كبّار وسطوة شعواء على المستضعفين من المدنيين الأبرياء والأطفال والشيوخ والمرضى والضعفاء الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، والتي يعاني من بطشها وضراوتها وقسوتها إخواننا في فلسطين الأبية.."

وتابع قائلا: "لقد دمر الأعداء البلاد، وأفنوا الذرية والعباد بأقمأ الوجود وأقسى الأكباد وأفتك الصواريخ والقنابل والعتاد في كارثة إنسانية بشعة فاللهم رحماك ربنا رحماك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.."

وأضاف: "يا إخواننا في فلسطين صبرا صبرا وثباتا ثباتا فكلنا أمل وتفاؤل واستبشار وإن جندنا لهم الغالبون ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب".

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