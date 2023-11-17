السديس يخاطب الفلسطينيين من الحرم - فيديو

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من خطبة الجمعة في الحرم المكي، للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبدالرحمن السديس وما خاطب به الفلسطينيين.
ونشرت قناة الإخبارية السعودية مقطع فيديو من الخطبة قال فيه السديس: "في هذه الآونة الراهنة والأوقات الدامية التي تمر بها أمتنا الإسلامية في ظل العدوان الصهيوني الغاشم والهجمة المدمرة المستعرة في عنجهية واستكبار وتجبر ومكر كبّار وسطوة شعواء على المستضعفين من المدنيين الأبرياء والأطفال والشيوخ والمرضى والضعفاء الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، والتي يعاني من بطشها وضراوتها وقسوتها إخواننا في فلسطين الأبية.."
وتابع قائلا: "لقد دمر الأعداء البلاد، وأفنوا الذرية والعباد بأقمأ الوجود وأقسى الأكباد وأفتك الصواريخ والقنابل والعتاد في كارثة إنسانية بشعة فاللهم رحماك ربنا رحماك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.."
وأضاف: "يا إخواننا في فلسطين صبرا صبرا وثباتا ثباتا فكلنا أمل وتفاؤل واستبشار وإن جندنا لهم الغالبون ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب".
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