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ريال مدريد يتلقى ضربة جديدة بإصابة فينيسيوس

11/17/2023 5:27:50 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تلقى الجهاز الفني لفريق ريال مدريد، بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ضربة جديدة، بتعرض لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور للإصابة مع منتخب بلاده، خلال مباراة كولومبيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، والتي انتهت بخسارة السامبا 1/2.

وتأتي إصابة فينيسيوس بعد يومين من إصابة زميله الفرنسي إدواردو كامافينغا التي تعرض لها مع منتخب الديوك.

وقال فينيسيوس في تصريحات عقب مباراة كولومبيا، فجر اليوم الجمعة: "أعتقد أنها نفس الإصابة كالمرة السابقة، تعرضت لضربة وشعرت بالألم لاحقاً، وغدًا سنجري اختبارات".

ولم يستبعد فينيسيوس، إمكانية مشاركته في مواجهة البرازيل والأرجنتين بعد 5 أيام، لكنه اعترف بأن الأمر سيكون صعباً.

وكان فينيسيوس تعرض لإصابة بشد عضلي خلال مواجهة سيلتا فيغو أغسطس الماضي، وغاب عن الملاعب لأكثر من شهر.

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