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فيتوريا يظهر العين الحمراء.. استبعاد 3 لاعبين من منتخب مصر بقرار عقابي

11/17/2023 5:27:49 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

عاقب البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، ثلاثة
لاعبين باستبعادهم من معسكر الفراعنة الحالي، بسبب عدم الالتزام.

وبحسب بيان رسمي صادر من الاتحاد المصري لكرة القدم، فإن فيتوريا قرر استبعاد الثلاثي طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات، وعدم مشاركتهم في مواجهة سيراليون المقبلة.

وجاء قرار فيتوريا
بسبب عدم التزامهم بخوض تدريبات فردية عقب مواجهة جيبوتي أمس الخميس، بحسب تعليمات المدرب، في ظل عدم مشاركتهم في اللقاء كأساسيين أو بدلاء.

وجاء في البيان: "قرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، استبعاد 3 لاعبين من معسكر المنتخب الذي يواصل استعداده لمباراة سيراليون، وهم طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات، نتيجة عدم الالتزام بالنظام والقواعد الداخلية للمنتخب".

وكان منتخب مصر فاز على ضيفه جيبوتي بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما على إستاد القاهرة الدولي، بالجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويلعب منتخب مصر مواجهة سيراليون المقبلة في ليبيريا بالجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، على ملعب صامويل كانيون، في تمام السادسة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت الإمارات.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات، جيبوتي، وبوركينا فاسو، وإثيوبيا، وسيراليون، وغينيا بيساو.

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