فيتوريا يظهر العين الحمراء.. استبعاد 3 لاعبين من منتخب مصر بقرار عقابي

(MENAFN
- Al-Bayan)
عاقب البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، ثلاثة
لاعبين باستبعادهم من معسكر الفراعنة الحالي، بسبب عدم الالتزام.
وبحسب بيان رسمي صادر من الاتحاد المصري لكرة القدم، فإن فيتوريا قرر استبعاد الثلاثي طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات، وعدم مشاركتهم في مواجهة سيراليون المقبلة.
وجاء قرار فيتوريا
بسبب عدم التزامهم بخوض تدريبات فردية عقب مواجهة جيبوتي أمس الخميس، بحسب تعليمات المدرب، في ظل عدم مشاركتهم في اللقاء كأساسيين أو بدلاء.
وجاء في البيان: "قرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، استبعاد 3 لاعبين من معسكر المنتخب الذي يواصل استعداده لمباراة سيراليون، وهم طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات، نتيجة عدم الالتزام بالنظام والقواعد الداخلية للمنتخب".
وكان منتخب مصر فاز على ضيفه جيبوتي بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما على إستاد القاهرة الدولي، بالجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.
ويلعب منتخب مصر مواجهة سيراليون المقبلة في ليبيريا بالجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، على ملعب صامويل كانيون، في تمام السادسة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت الإمارات.
ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات، جيبوتي، وبوركينا فاسو، وإثيوبيا، وسيراليون، وغينيا بيساو.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN17112023000110011019ID1107446022
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.