إسماعيل يوسف يرحل عن منصبه بنادي الزمالك

أعلن إسماعيل يوسف نجم نادي الزمالك السابق، استقالته من منصب رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأبيض.

ونشر إسماعيل يوسف بياناً قصيراً عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، جاء فيه: "اليوم قدمت اعتذاري لرئيس النادي حسين لبيب عن استكمال مهمتي كرئيس قطاعات الناشئين بالنادي، أتمنى كل التوفيق لنادينا العظيم فيما هو قادم".

وتولى إسماعيل يوسف رئاسة قطاع الناشئين بنادي الزمالك بعد تجارب إدارية عديدة، على رأسها تولي منصب عضوية مجلس إدارة النادي الأبيض بجانب منصب مدير الكرة بالفريق الأول.

وقاد إسماعيل يوسف تدريب العديد من الأندية المصرية، أبرزها الجونة وزد والإنتاج الحربي، كما عمل مدرباً عاماً في الزمالك مع المخضرم حسن شحاتة عام 2012، وبعد استقالة الأخير، قرر مسؤولو نادي الزمالك حينها تكليف يوسف بمهمة المدير الفني، وجاءت أول مباراة للزمالك تحت قيادته يوم 31 يوليو 2023 أمام مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، هوية الرئيس الجديد لقطاع الناشئين بالنادي الأبيض، خلال الأيام المقبلة، بعد استقالة إسماعيل يوسف.

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