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توقعت بالفعل حدوث ذلك.. ميسي يتحدث عن خسارة الأرجنتين أمام أوروغواي

11/17/2023 5:27:49 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

برر ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني، السقوط (0-2) ضد أوروغواي، على ملعب لا بومبونيرا في بوينوس آيرس، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

وقال ميسي عقب المباراة: "أفضّل ألا أقول ما أفكر به، لكن هؤلاء الشباب عليهم أن يتعلموا من الكبار لأن مباريات الكلاسيكو هذه لطالما كانت حادة ولكن باحترام".

وشهدت المباراة عدة مواجهات خاصة في الشوط الأول بعد خطأ على المهاجم نيكولاس جونزاليس، وشارك عدد من اللاعبين في شجار بدا فيه نجم إنتر ميامي غاضبا بشكل واضح.

وأردف: "كان من الصعب علينا اللعب، إنهم فريق قوي وسريع وبدني، لم نتمكن من إيجاد طريقة للحصول على الكرة والاستحواذ عليها لفترة طويلة".

ومع ذلك، امتنع ميسي عن تهويل الأمور وأشار إلى أنه توقع بالفعل أن هذا سيحدث عاجلاً أم آجلاً (التعرض للهزيمة بعد سلسلة انتصارات متتالية)، وأن الفريق يجب أن يفكر في مواجهة البرازيل.

وقال: "لقد خسرنا، إنه اختبار، علينا أن ننهض الآن ونلعب مباراة جيدة في البرازيل، يجب أن نطوي الصفحة وننهض، واللعب في ماراكانا ليس بالأمر السهل".

ومنيت الأرجنتين بأول هزيمة لها في 2023 وسقطت لأول مرة في التصفيات لكنها تواصل تصدرها بـ 12 نقطة من أصل 15، تليها أوروغواي بـ 10 نقاط.

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