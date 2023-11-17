Friday, 17 November 2023 03:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مايكروسوفت تكتشف 63 ثغرة أمنية و«الأمن السيبراني» يوصي بتحديث الأجهزة

11/17/2023 5:27:49 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أوصى مجلس الأمن السيبراني الإماراتي جميع المستخدمين بضرورة تحديث أنظمة أجهزتهم بشكل عاجل لتفادي التعرض لأي اختراق محتمل يمكن أن يؤثر على أمن بياناتهم، وذلك بعدما أعلنت شركة مايكروسوفت عن تحديثات أمنية لأنظمة التشغيل وبعض التطبيقات، بعد اكتشافها لـ63 ثغرة أمنية بينها ثلاث ثغرات أمنية مستغلة على نطاق واسع وعالية الخطورة.


MENAFN17112023000110011019ID1107446019

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث