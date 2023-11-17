مايكروسوفت تكتشف 63 ثغرة أمنية و«الأمن السيبراني» يوصي بتحديث الأجهزة

أوصى مجلس الأمن السيبراني الإماراتي جميع المستخدمين بضرورة تحديث أنظمة أجهزتهم بشكل عاجل لتفادي التعرض لأي اختراق محتمل يمكن أن يؤثر على أمن بياناتهم، وذلك بعدما أعلنت شركة مايكروسوفت عن تحديثات أمنية لأنظمة التشغيل وبعض التطبيقات، بعد اكتشافها لـ63 ثغرة أمنية بينها ثلاث ثغرات أمنية مستغلة على نطاق واسع وعالية الخطورة.



