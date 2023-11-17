مايكروسوفت تكتشف 63 ثغرة أمنية و«الأمن السيبراني» يوصي بتحديث الأجهزة

مايكروسوفت تكتشف 63 ثغرة أمنية و«الأمن السيبراني» يوصي بتحديث الأجهزة
التاريخ
11/17/2023 5:27:49 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أوصى مجلس الأمن السيبراني الإماراتي جميع المستخدمين بضرورة تحديث أنظمة أجهزتهم بشكل عاجل لتفادي التعرض لأي اختراق محتمل يمكن أن يؤثر على أمن بياناتهم، وذلك بعدما أعلنت شركة مايكروسوفت عن تحديثات أمنية لأنظمة التشغيل وبعض التطبيقات، بعد اكتشافها لـ63 ثغرة أمنية بينها ثلاث ثغرات أمنية مستغلة على نطاق واسع وعالية الخطورة.
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