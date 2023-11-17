زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب منطقة مينداناو في جنوب الفلبين

(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالا بقوة 6.9 درجات هز منطقة مينداناو في جنوب الفلبين اليوم الجمعة.
وأضاف المركز أن الزلزال وقع قبالة ساحل مينداناو على عمق عشرة كيلومترات. وقال مركز التحذير من موجات المد (تسونامي) في منطقة المحيط الهادي إنه لا يتوقع حدوث تسونامي.
لم ترد تقارير عن وقوع اصابات. وقالت وكالة رصد الزلازل الفلبينية إن الزلزال استمر عدة ثوان ونصحت السكان بتوخي الحذر تحسبا لهزات ارتدادية وأضرار.
وأضافت الوكالة أن الزلزال ألحق أضرارا بالغة في إقليمي سارانجاني وكوتاباتو في جنوب الفلبين.
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