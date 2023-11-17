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زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب منطقة مينداناو في جنوب الفلبين

11/17/2023 5:27:49 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالا بقوة 6.9 درجات هز منطقة مينداناو في جنوب الفلبين اليوم الجمعة.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع قبالة ساحل مينداناو على عمق عشرة كيلومترات. وقال مركز التحذير من موجات المد (تسونامي) في منطقة المحيط الهادي إنه لا يتوقع حدوث تسونامي.

لم ترد تقارير عن وقوع اصابات. وقالت وكالة رصد الزلازل الفلبينية إن الزلزال استمر عدة ثوان ونصحت السكان بتوخي الحذر تحسبا لهزات ارتدادية وأضرار.

وأضافت الوكالة أن الزلزال ألحق أضرارا بالغة في إقليمي سارانجاني وكوتاباتو في جنوب الفلبين.

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