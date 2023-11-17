الكرملين يأمل في ترشح بوتين لولاية أخرى في الانتخابات الرئاسية

عبر دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مقابلة نشرت اليوم الجمعة عن أمله في أن يترشح الرئيس فلاديمير بوتين لولاية أخرى في انتخابات الرئاسة التي ستجرى في مارس، وهي خطوة من شأنها أن تبقي بوتين في السلطة حتى عام 2030 على الأقل.

وظل بوتين في السلطة لفترة أطول من أي زعيم آخر للكرملين منذ جوزيف ستالين، حتى أنه تجاوز فترة ليونيد بريجنيف التي دامت 18 عاما. وكان قد تسلم السلطة من بوريس يلتسن في اليوم الأخير من عام 1999.

وردا على سؤال من القناة التلفزيونية لطلاب معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية عمن سيكون الرئيس القادم بعد بوتين، قال بيسكوف "نفس الشخص".

وذكر بيسكوف وهو يبتسم "أو شخص مختلف لكن هو نفسه".

وأضاف "لم يعلن بوتين بعد نيته للترشح، لكني أريد حقا أن أصدق أنه سيفعل ذلك، وليس لدي شك في أنه سيفوز في الانتخابات. ليس لدي شك في أنه سيستمر في منصب الرئيس".

وأفادت رويترز في وقت سابق من هذا الشهر أن بوتين قرر خوض انتخابات مارس لأنه يشعر بأنه يتوجب عليه قيادة روسيا خلال الفترة الأكثر خطورة منذ عقود.





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