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ماذا تفعل حال تعرض مركبتك لأضرار بسبب الأحوال الجوية؟ شرطة دبي تجيب

11/17/2023 5:27:49 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت شرطة دبي على حسابها في منصة إكس أنه في حال تعرض المركبات لأضرار بسبب الأحوال الجوية، يجب على السائق توثيق الضرر الذي لحق بالمركبة عن طريق التقاط فيديو أو صورة، ثم الاتجاه إلى أقرب مركز شرطة لإصدار تقرير بالحادثة.

وشهدت الدولة صباح اليوم هطول أمطار تفاوتت بين الغزيرة، والمتوسطة، والخفيفة على مناطق متفرقة ولفترات متفاوتة وأحيانا متقطعة، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

من جانب آخر تواصل فرق بلدية دبي التعامل مع الحالة الجوية السائدة وذلك لضمان تصريف تجمّعات مياه الأمطار ومعالجة بلاغات الجمهور حفاظاً على السلامة العامة.

وتواصل فرق شرطة دبي الميدانية جهودها في تنظيم حركة السير خلال الحالة الجوية السائدة في مختلف شوارع الإمارة.

كما تعمل فرق هيئة الطرق والمواصلات الميدانية في دبي على تنظيم وإدارة الحركة المرورية في مختلف شوارع الإمارة خلال الحالة الجوية السائدة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والشركاء.


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