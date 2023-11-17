تنويه مهم من شرطة الفجيرة بشأن الفيديو المتداول عن مركبة جرفها أحد الأودية

نوه الحساب الرسمي للقيادة العامة لشرطة الفجيرة على منصة إكس للجمهور بأن الفيديو المتداول عن مركبة جرفها أحد الأودية في الإمارة لم تنتج عنه أي أضرار في الأرواح وقد تم استدعاء سائق المركبة لاستكمال الاجراءات بحقه.

ودعت القيادة العامة لشرطة الفجيرة الجمهور إلى عدم تداول تلك المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





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