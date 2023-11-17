Friday, 17 November 2023 03:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تنويه مهم من شرطة الفجيرة بشأن الفيديو المتداول عن مركبة جرفها أحد الأودية

11/17/2023 5:27:48 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نوه الحساب الرسمي للقيادة العامة لشرطة الفجيرة على منصة إكس للجمهور بأن الفيديو المتداول عن مركبة جرفها أحد الأودية في الإمارة لم تنتج عنه أي أضرار في الأرواح وقد تم استدعاء سائق المركبة لاستكمال الاجراءات بحقه.

ودعت القيادة العامة لشرطة الفجيرة الجمهور إلى عدم تداول تلك المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN17112023000110011019ID1107446015

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث