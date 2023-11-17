تنويه مهم من شرطة الفجيرة بشأن الفيديو المتداول عن مركبة جرفها أحد الأودية

(MENAFN
- Al-Bayan)
نوه الحساب الرسمي للقيادة العامة لشرطة الفجيرة على منصة إكس للجمهور بأن الفيديو المتداول عن مركبة جرفها أحد الأودية في الإمارة لم تنتج عنه أي أضرار في الأرواح وقد تم استدعاء سائق المركبة لاستكمال الاجراءات بحقه.
ودعت القيادة العامة لشرطة الفجيرة الجمهور إلى عدم تداول تلك المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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