Friday, 17 November 2023 03:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«أبوظبي لبناء السفن» تدمج صاروخ MANSUP في سفينة الهجوم السريع

11/17/2023 5:27:48 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة أبوظبي لبناء السفن، التابعة لمجموعة "إيدج"، أنها ستقوم بدمج صاروخ أرض-أرض "MANSUP" في سفينة الهجوم السريع التي تقوم ببنائها، والتي سيتم إطلاقها في معرض "نافدكس" 2025.

وستقوم "أبوظبي لبناء السفن" بتصميم وبناء السفينة في دولة الإمارات باعتبارها الأولى من نوعها، كما ستعرض مجموعة من منتجات "إيدج" المتعلقة بالقطاع البحري وستتيح اختبارات الذخيرة الحية مع عروض توضيحية أخرى للعملاء، ما سيوفر منصة اختبار فعالة من أجل المزيد من التطوير.

ومن المقرر أن يتم تسليم السفينة وعرضها في "نافدكس 2025"، بما يشكل استمراراً لاستراتيجية الشركة فيما يخص عرض قدراتها التصميمية المتقدمة.

كما يجري الإعداد لأول عملية بيع وتصدير لسفينة الهجوم السريع، مما يشير إلى التوسع العالمي للشركة.

وقال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "إيدج" ورئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لبناء السفن: "إن هذا التطور المذهل دليل دامغ على نجاح إستراتيجية التعاون الذي نشهده الآن بين شركات مجموعة "إيدج"، والذي سيوُفر المزيد من فرص البيع لشركة "سيات" و"أبوظبي لبناء السفن" ومنتجات "إيدج" الأخرى".

وأضاف: "تؤكد هذه المبادرة التزام "أبوظبي لبناء السفن" بالابتكار، وتوفير منصة أساسية للتطوير المستمر، وتعزيز مجموعة منتجات "إيدج"، ولا ريب في أن تعاوننا الاستراتيجي وجهودنا المشتركة ستُمهد الطريق لتحقيق تقدم كبير في قطاع الدفاع".

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب الإنجازات المهمة التي حققتها "إيدج"، بما في ذلك بيع صواريخ "MANSUP" إلى البحرية البرازيلية في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 0.6 مليار درهم إماراتي، وخطاب النوايا الذي وقعته مع وزارة الدفاع الإماراتية بقيمة 1.102 مليار درهم إماراتي. وتمثل هذه النجاحات شهادة على تأثير وقدرات "إيدج" المتنامية في قطاع الدفاع، ما يمثل حقبة جديدة من الابتكار والتعاون.


تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN17112023000110011019ID1107446014

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث