تصفيات مونديال 2026: الأرجنتيني بيريتسو يستقيل من تدريب تشيلي

أعلن مدرب منتخب تشيلي، الأرجنتيني إدواردو بيريتسو، استقالته من منصبه بعد التعادل أمام الباراغواي ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 لكرة القدم.

وقال بيريتسو (56 عامًا) بعد نهاية المباراة "أعربت عن رغبتي في ترك منصبي لرئيس الاتحاد".

وأضاف أن "النتائج لم تكن ما كنا نأمله وعلينا أن ندرك ذلك".

وتحتل تشيلي المركز الثامن في التصفيات، بالتساوي في النقاط مع الباراغواي التي تتقدم عليها بفارق الأهداف.

ويتأهل أول ستة منتخبات مباشرة إلى نهائيات كأس العالم فيما يخوض السابع ملحقاً قارياً.

وسيكون على تشيلي خوض اختبار آخر صعب أمام الإكوادور السادسة في كيتو الثلاثاء على ارتفاع 2850 مترًا عن سطح البحر.

وكانت تشيلي تطمح للتأهل إلى كأس العالم بعد غيابها عن نسختي 2018 و2022، بعدما سبق وبلغت ربع نهائي مونديالي 2010 و2014.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز