تمنيت السقوط أمام كوت ديفوار.. الركراكي: إنجاز المغرب المونديالي تحول إلى كارثة

قال مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي، إن إنجاز أسود الأطلس في كأس العالم 2022، كان نقطة تحول بين الماضي والمستقبل.

وأضاف الركراكي في تصريحات لراديو مارس: "تغيرت رؤيتنا للمستقبل، وكذلك تغيرت نظرة الخصوم إلينا بعد توهجنا في المونديال".

وأوضح: "المنتخب المغربي صار مقيداً بمسئوليات ضخمة تمنعنا من الخطأ، عشنا ذلك عندما تعثرنا في يونيو الماضي، لقد تحول الأمر عند المحللين والجمهور إلى كارثة، وبات إلزاماً علينا ألا نمر بمرحلة تراجع على مستوى النتائج".

وعن واقع عمله مع منتخب المغرب، علق الركراكي: "أنا من يختار اللاعبين ويتحمل المسؤولية، وأحياناً أضع معايير دقيقة لا يدركها البعض، أحرص في بعض الأوقات على ضم لاعب يحفظ أجواء العائلة، على حساب لاعب مهاري قد يفسد هذه الأجواء".

وأردف: "كنت مصراً على خوض ودية كوت ديفوار خارج الديار، والتعادل أفاد المغرب كثيراً، لأنني كنت أتمنى ألا ننتصر حتى لا ننخدع في قدراتنا، وحتى نتيجة التعادل غير مستحقة لأن كوت ديفوار كان الأفضل".

وأتم الركراكي، قائلاً:

"عموماً، سنخوض أمم إفريقيا بروح عالية لإسعاد جماهير المغرب".

يذكر أن منتخب المغرب حقق في مونديال 2022

إنجازاً تاريخياً غير مسبوق للعرب وإفريقيا، باحتلال المركز الرابع.

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