تأجيل التجربة الثانية وإلغاء التجربة الحرة الأولى لسباق لاس فيجاس لفورمولا-1

أعلنت إدارة فورمولا-1 اليوم الجمعة تأجيل التجربة الحرة الثانية لسباق الجائزة الكبرى المقرر في لاس فيجاس بعد غد الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، وذلك بسبب مشكلة في أغطية الصرف بالمضمار.

وكان من المفترض انطلاق التجربة الحرة الثانية في منتصف الليل (الساعة 0800 بتوقيت جرينتش)، لكن تقرر تأجيل انطلاقتها حتى الساعة الثانية صباحا (بالتوقيت المحلي)، وستستمر لمدة 90 دقيقة بدلا من فترة الـ 60 دقيقة المعتادة.

وواجه مسؤولو فورمولا-1 أزمة محرجة إثر إلغاء التجربة الحرة الأولى.

فقد توقفت التجارب، التي انطلقت تحت الأضواء الكاشفة بمضمار لاس فيجاس، عندما توقفت سيارة كارلوس ساينز سائق فريق فيراري، بعد ثماني دقائق فقط من بداية التجربة.

وبعدها بـ 11 دقيقة، جرى الإعلان عن أن التجربة لن تستأنف بعد أن تبين أن سيارة استيبان أوكون اصطدمت بغطاء صرف.

وقال متحدث باسم الاتحاد الدولي لسباقات السيارات (فيا) :"بعد الفحص، تبين أن المشكلة تكمن في الإطار الخرساني المحيط بغطاء صرف."

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من انتقاد الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول، المتوج بلقب بطولة العالم للموسم الثالث، لإقامة سباق الجائزة الكبرى في لاس فيجاس، وقد وصفه بأنه يحمل 99 % من الاستعراض وواحد % من الرياضة.

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