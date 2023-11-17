محمد بن راشد: فخورون بإنجازات سلطان الجابر الدولية

(MENAFN
- Al-Bayan)
عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن فخره بإنجازات معالي سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والرئيس المعيَّن لـ "COP28"، بعد اختياره على قائمة TIME100 لأقوى 100 شخصية في قطاع المناخ، مؤكداً سموه فخره بجميع إنجازات أبناء الإمارات في كافة القطاعات.
وقال سموه على منصة إكس "سلطان الجابر على قائمة TIME100 لأقوى 100 شخصية في قطاع المناخ ... فخورين بإنجازاته الدولية .. وبنشاطه المتسارع في هذا القطاع الحيوي .. وفخورين بجميع إنجازات أبناء الإمارات في كافة القطاعات".
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