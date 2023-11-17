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محمد بن راشد: فخورون بإنجازات سلطان الجابر الدولية

11/17/2023 5:27:47 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن فخره بإنجازات معالي سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والرئيس المعيَّن لـ "COP28"، بعد اختياره على قائمة TIME100 لأقوى 100 شخصية في قطاع المناخ، مؤكداً سموه فخره بجميع إنجازات أبناء الإمارات في كافة القطاعات.

وقال سموه على منصة إكس "سلطان الجابر على قائمة TIME100 لأقوى 100 شخصية في قطاع المناخ ... فخورين بإنجازاته الدولية .. وبنشاطه المتسارع في هذا القطاع الحيوي .. وفخورين بجميع إنجازات أبناء الإمارات في كافة القطاعات".


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