جلالة الملك المعظم يهنئ العاهل المغربي بذكرى عيد الاستقلال

وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لأخيه العاهل المغربي بموفور الصحة والسعادة وللمملكة المغربية وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة، مشيدًا جلالته بأواصر عمق العلاقات الأخوية الوطيدة والروابط المشتركة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تصاعد مستمر، متمنيًا لهذه العلاقات الطيبة تحقيق المزيد من التطور والازدهار بما يخدم مصالح البلدين المشتركة.

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