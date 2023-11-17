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جلالة الملك المعظم يهنئ سلطان عمان بذكرى العيد الوطني

11/17/2023 5:22:19 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم
برقية تهنئة إلى أخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان بمناسبة ذكـرى العيد الوطني لسلطنة عمان الشقيقة.

وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لأخيه جلالة السلطان بموفور الصحة والسعادة ولسلطنة عمان
وشعبها
الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة، مشيدًا جلالته
بأواصر عمق العلاقات الأخوية الوطيدة والروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما تشهده من تصاعد مستمر على كافة الأصعدة، متمنيًا لهذه العلاقات الطيبة المزيد من النماء والتطور بما يلبي طموحات وتطلعات شعبي البلدين الشقيقين ويحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير والنفع عليهما.


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