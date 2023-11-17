تركيا تعلن مقتل 13 مقاتلًا كرديًا بقصف جوي شمال العراق

MENAFN - Palestine News Network ) أنقرة/PNN-قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، إن الجيش التركي نفذ ضربات جوية على شمال العراق وقتل 13 من المسلحين الأكراد.

وذكرت الوزارة في بيان على منصة إكس، أن 13 من مقاتلي حزب العمال الكردستاني قتلوا في الضربات الجوية التي استهدفت منطقة هاكورك في شمال العراق، وكذلك المناطق التي تنفذ بها تركيا عمليتها المعروفة باسم "المخلب-القفل".

وأضافت "عملياتنا ستستمر بعزم حتى لا يبقى إرهابي واحد في المنطقة".

وتصنف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية، وبدأ الحزب تمردا مسلحا ضد الدولة التركية في 1984 وأسفر الصراع عن مقتل أكثر من 40 ألفا حتى الآن.

وتنفذ تركيا من وقت لآخر ضربات جوية وعمليات عبر الحدود ضد حزب العمال الكردستاني الذي له قواعد في جبال شمال العراق.

وكثفت تركيا هجماتها على المسلحين الأكراد في سوريا والعراق في الأسابيع القليلة الماضية، بعد أن فجر مسلحون قنبلة قرب مبان حكومية في أنقرة في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.