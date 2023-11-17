الصفدي: لن نوقع اتفاقية تبادل الطاقة والمياه مع إسرائيل

(MENAFN
- Palestine News Network )
عمان/PNN-قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أيمن الصفدي، أمس الخميس، إن ما تقوم به إسرائيل جرائم حرب ولا يمكن أن ينظر إليه كدفاع عن النفس.
وأكد الصفدي، أن على المؤسسات الدولية تقديم موقف واضح تجاه ما يحدث في غزة، مبينا أنه“لو أن أي دولة تقوم بما قامت به إسرائيل لفرضت عليها العقوبات”.
وأشار إلى أن إسرائيل تدفع المنطقة برمتها نحو الجحيم، لافتا إلى أن الضفة الغربية تشتعل ونرى الإرهاب الاستيطاني والجبهة الشمالية مع لبنان تتصاعد.
وأعلن الصفدي“لن نوقع اتفاقية تبادل الطاقة والمياه مع إسرائيل”، مضيفا“نقوم بكل ما نعتقد أنه يساعدنا بنصرة الشعب الفلسطيني. ونستثمر علاقاتنا للمطالبة بوقف الحرب والتحذير من دفع إسرائيل المنطقة للهاوية”.
وتابع أن“على العالم مواجهة حقيقة أن ما تقوم به إسرائيل دمر ما تم بعقود لبناء بيئة سلام”.
“نقوم بجهد مشترك مع أشقائنا العرب لكسر الحصار عن قطاع غزة”، وفق الصفدي الذي تحدث عن العمل على إنزال مساعدات أخرى بما فيها حاضنات للأطفال.
وشدد أنه“على إسرائيل أن تتحمل تبعات ما تقوم به في غزة وهي تعمل على إنتاج بيئة عنف ورفض”.
وقال“إن أراد المجتمع الدولي الحديث عن اليوم التالي للحرب فعليه أن يوقف ما يحدث الآن”، مضيفا” الدفاع ضد الاحتلال حق”.
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