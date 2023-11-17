MENAFN - Palestine News Network ) عمان/PNN-قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أيمن الصفدي، أمس الخميس، إن ما تقوم به إسرائيل جرائم حرب ولا يمكن أن ينظر إليه كدفاع عن النفس.





وأكد الصفدي، أن على المؤسسات الدولية تقديم موقف واضح تجاه ما يحدث في غزة، مبينا أنه“لو أن أي دولة تقوم بما قامت به إسرائيل لفرضت عليها العقوبات”.





وأشار إلى أن إسرائيل تدفع المنطقة برمتها نحو الجحيم، لافتا إلى أن الضفة الغربية تشتعل ونرى الإرهاب الاستيطاني والجبهة الشمالية مع لبنان تتصاعد.





وأعلن الصفدي“لن نوقع اتفاقية تبادل الطاقة والمياه مع إسرائيل”، مضيفا“نقوم بكل ما نعتقد أنه يساعدنا بنصرة الشعب الفلسطيني. ونستثمر علاقاتنا للمطالبة بوقف الحرب والتحذير من دفع إسرائيل المنطقة للهاوية”.





وتابع أن“على العالم مواجهة حقيقة أن ما تقوم به إسرائيل دمر ما تم بعقود لبناء بيئة سلام”.





“نقوم بجهد مشترك مع أشقائنا العرب لكسر الحصار عن قطاع غزة”، وفق الصفدي الذي تحدث عن العمل على إنزال مساعدات أخرى بما فيها حاضنات للأطفال.





وشدد أنه“على إسرائيل أن تتحمل تبعات ما تقوم به في غزة وهي تعمل على إنتاج بيئة عنف ورفض”.





وقال“إن أراد المجتمع الدولي الحديث عن اليوم التالي للحرب فعليه أن يوقف ما يحدث الآن”، مضيفا” الدفاع ضد الاحتلال حق”.