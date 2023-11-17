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الاحتلال يغلق حاجز جبع ويمنع مئات المركبات من المرور

11/17/2023 5:17:19 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، حاجز جبع شرق القدس المحتلة، ومنعت مئات المركبات من الدخول أو الخروج عبره.

وأفادت مصادر محليه بأن قوات الاحتلال أغلقت البوابه التي وضعتها مؤخرا على حاجز جبع على المسربين، ومنعت الدخول أو الخروج عبره، علما أنه أحد المداخل الرئيسيه لمحافظتي رام الله والقدس، ويستخدمه المقدسيون للخروج من أحياء كفر عقب وقلنديا وسميرا ميس والمطار وغيرها، بعد اغلاق حاجز قلنديا بشكل متكرر من قبل قوات الاحتلال.

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