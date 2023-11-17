الاحتلال يغلق حاجز جبع ويمنع مئات المركبات من المرور

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، حاجز جبع شرق القدس المحتلة، ومنعت مئات المركبات من الدخول أو الخروج عبره.
وأفادت مصادر محليه بأن قوات الاحتلال أغلقت البوابه التي وضعتها مؤخرا على حاجز جبع على المسربين، ومنعت الدخول أو الخروج عبره، علما أنه أحد المداخل الرئيسيه لمحافظتي رام الله والقدس، ويستخدمه المقدسيون للخروج من أحياء كفر عقب وقلنديا وسميرا ميس والمطار وغيرها، بعد اغلاق حاجز قلنديا بشكل متكرر من قبل قوات الاحتلال.
MENAFN17112023000205011050ID1107445942
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.