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الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين من الخليل

11/17/2023 5:17:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، خمسة مواطنين فلسطينيين من مدينة الخليل.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل واعتقلت كلا من: مؤمن أيوب القواسمة، ومحمد القواسمة، ومحمد فوزي الخطيب وشقيقه عبد الله، ومصعب عمر الجعبري، بعد أن فتشت منازلهم.




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