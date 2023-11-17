الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين من الخليل
التاريخ
11/17/2023 5:17:02 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، خمسة مواطنين فلسطينيين من مدينة الخليل.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل واعتقلت كلا من: مؤمن أيوب القواسمة، ومحمد القواسمة، ومحمد فوزي الخطيب وشقيقه عبد الله، ومصعب عمر الجعبري، بعد أن فتشت منازلهم.
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