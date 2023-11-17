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جيش الاحتلال: اعتقال أكثر من 1750 مطلوبا في الضفة

11/17/2023 5:17:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال أكثر من 1750 مطلوبا في الضفة الغربية بينهم 1050 ناشطا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ بداية الحرب على قطاع غزة.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قبل 6 أسابيع كثف جيش الاحتلال من اقتحاماته لمدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة بحثا عمن يصفهم بالمطلوبين وقام باعتقال عشرات الفلسطينيين يوميا.




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