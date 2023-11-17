جيش الاحتلال: اعتقال أكثر من 1750 مطلوبا في الضفة

جيش الاحتلال: اعتقال أكثر من 1750 مطلوبا في الضفة
التاريخ
11/17/2023 5:17:02 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال أكثر من 1750 مطلوبا في الضفة الغربية بينهم 1050 ناشطا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ بداية الحرب على قطاع غزة.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قبل 6 أسابيع كثف جيش الاحتلال من اقتحاماته لمدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة بحثا عمن يصفهم بالمطلوبين وقام باعتقال عشرات الفلسطينيين يوميا.
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