Friday, 17 November 2023 03:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تبادل لإطلاق نار كثيف في مدينة الخليل

11/17/2023 5:17:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت مصادر فلسطينية بوقوع تبادل لإطلاق نار كثيف في منطقة رأس الجورة في مدينة الخليل.
وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على سيارة شاب فلسطيني في ترقوميا على أحد مداخل الخليل.
من جهتها، قالت قناة "12 الإسرائيلية" إنه تم تحييد فلسطيني أطلق النار باتجاه عناصر من الجيش قرب مدينة الخليل، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على فلسطينيين اثنين عند المدخل الشمالي للمدينة.

MENAFN17112023000208011052ID1107445937

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث