تبادل لإطلاق نار كثيف في مدينة الخليل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت مصادر فلسطينية بوقوع تبادل لإطلاق نار كثيف في منطقة رأس الجورة في مدينة الخليل.
وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على سيارة شاب فلسطيني في ترقوميا على أحد مداخل الخليل.
من جهتها، قالت قناة "12 الإسرائيلية" إنه تم تحييد فلسطيني أطلق النار باتجاه عناصر من الجيش قرب مدينة الخليل، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على فلسطينيين اثنين عند المدخل الشمالي للمدينة.
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