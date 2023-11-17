الاحتلال يقتحم قرية حوسان غرب بيت لحم
التاريخ
11/17/2023 5:17:01 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قرية حوسان، غرب بيت لحم .
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت منزل المواطن الفلسطيني أحمد إبراهيم زعول وهددت باعتقال ابنته، بعد أن فتشت المنزل واستجوبت عددا من أفراد العائلة.
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