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الاحتلال يقتحم قرية حوسان غرب بيت لحم

11/17/2023 5:17:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قرية حوسان، غرب بيت لحم .
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت منزل المواطن الفلسطيني أحمد إبراهيم زعول وهددت باعتقال ابنته، بعد أن فتشت المنزل واستجوبت عددا من أفراد العائلة.




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