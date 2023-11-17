أسعار الذهب عالميا تستقر وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، كما تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية.
وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة سي إن بي سي الاقتصادية، فقد استقرت العقود الآجلة للذهب مسجلة 1986.9 دولار للأونصة، أما على مدار الأسبوع، فارتفع المعدن الأصفر بنحو 2.5 بالمئة .
ويتجه الدولار لتسجيل انخفاض أسبوعي مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
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