أسعار الذهب عالميا تستقر وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، كما تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية.



وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة سي إن بي سي الاقتصادية، فقد استقرت العقود الآجلة للذهب مسجلة 1986.9 دولار للأونصة، أما على مدار الأسبوع، فارتفع المعدن الأصفر بنحو 2.5 بالمئة .



ويتجه الدولار لتسجيل انخفاض أسبوعي مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.