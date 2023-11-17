الصفدي يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، يوم أمس، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
وأكد بلينكن قلق بلاده لإصابة سبعة من طواقم المستشفى الميداني الأردني في غزة بقصف إسرائيلي، وأنه يجب توفير الحماية للطواقم الطبية وللمدنيين.
كما أكد بلينكن أهمية الدور الذي يقوم به الأردن لإيصال المساعدات الإنسانية لغزة.
وأكد بلينكن التزام الولايات المتحدة لتحقيق السلام الدائم على أساس قيام الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين.
وبحث الوزيران جهود إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى غزة بما فيها الوقود والمياه والغذاء والدواء، وتمكين طواقم المنظمات الأممية في غزة، حيث أشار الصفدي إلى استمرار إسرائيل منع دخول المساعدات الإنسانية في خرق واضح للقانون الدولي.
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