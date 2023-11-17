الصفدي يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، يوم أمس، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.



وأكد بلينكن قلق بلاده لإصابة سبعة من طواقم المستشفى الميداني الأردني في غزة بقصف إسرائيلي، وأنه يجب توفير الحماية للطواقم الطبية وللمدنيين.

كما أكد بلينكن أهمية الدور الذي يقوم به الأردن لإيصال المساعدات الإنسانية لغزة.



وأكد بلينكن التزام الولايات المتحدة لتحقيق السلام الدائم على أساس قيام الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين.



وبحث الوزيران جهود إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى غزة بما فيها الوقود والمياه والغذاء والدواء، وتمكين طواقم المنظمات الأممية في غزة، حيث أشار الصفدي إلى استمرار إسرائيل منع دخول المساعدات الإنسانية في خرق واضح للقانون الدولي.