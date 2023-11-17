كتائب القسام تقصف كيبوتس نيريم بقذائف هاون

كتائب القسام تقصف كيبوتس نيريم بقذائف هاون
التاريخ
11/17/2023 5:17:01 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام، اليوم الجمعة، أنها قصفت كيبوتس نيريم بعدد من قذائف الهاون.
وكانت دوت صفارات الإنذار في كيسوفيم بغلاف غزة.
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