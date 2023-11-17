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الرئيس الأمريكي يوقع مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب إغلاق الحكومة

11/17/2023 5:15:33 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الخميس على مشروع قانون إنفاق مؤقت، وذلك قبل يوم واحد من إغلاق محتمل للحكومة.


وتمت الموافقة على هذا الإجراء في مجلسي النواب والشيوخ بأغلبية واسعة من الحزبين، مما يضمن بقاء الحكومة مفتوحة إلى ما بعد موسم العطلات.


ووقع بايدن مشروع القانون، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" في مدينة سان فرانسيسكو، حيث يستضيف قمة اقتصادات التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.


وتحافظ حزمة الإنفاق على التمويل الحكومي عند المستويات الحالية لمدة شهرين إضافيين تقريبًا، بينما يتم التفاوض على حزمة طويلة الأجل.


ويقسم مشروع القانون المواعيد النهائية لتمرير مشاريع قوانين المخصصات المالية للعام بأكمله إلى تاريخين هما: 19 يناير لبعض الوكالات الفيدرالية و2 فبراير للوكالات الفيدرالية الأخرى.

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