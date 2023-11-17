الرئيس الأمريكي يوقع مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب إغلاق الحكومة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الخميس على مشروع قانون إنفاق مؤقت، وذلك قبل يوم واحد من إغلاق محتمل للحكومة.
وتمت الموافقة على هذا الإجراء في مجلسي النواب والشيوخ بأغلبية واسعة من الحزبين، مما يضمن بقاء الحكومة مفتوحة إلى ما بعد موسم العطلات.
ووقع بايدن مشروع القانون، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" في مدينة سان فرانسيسكو، حيث يستضيف قمة اقتصادات التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.
وتحافظ حزمة الإنفاق على التمويل الحكومي عند المستويات الحالية لمدة شهرين إضافيين تقريبًا، بينما يتم التفاوض على حزمة طويلة الأجل.
ويقسم مشروع القانون المواعيد النهائية لتمرير مشاريع قوانين المخصصات المالية للعام بأكمله إلى تاريخين هما: 19 يناير لبعض الوكالات الفيدرالية و2 فبراير للوكالات الفيدرالية الأخرى.
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