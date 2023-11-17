جلالة الملك المعظم يهنئ رئيس جمهورية لاتفيا بذكرى عيد الاستقلال

جلالة الملك المعظم يهنئ رئيس جمهورية لاتفيا بذكرى عيد الاستقلال
التاريخ
11/17/2023 5:15:33 AM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم
برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إدغارز رينكيفيتش رئيـس جمهوريـة لاتفيـا بمناسبة ذكـرى استقلال بلاده.
وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.
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