ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ العاهل المغربي بذكرى عيد الاستقلال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة ذكـرى عيد الاستقلال لبلاده، أعرب سموه فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته لأخيه العاهل المغربي بموفور الصحة والسعادة وللمملكة المغربية وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة.
وأشاد سموه بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة والروابط المشتركة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما تشهده من نموٍ مستمر، متمنيًا لهذه العلاقات الطيبة تحقيق المزيد من التطور والازدهار بما يخدم مصالح البلدين المشتركة.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي تهنئة مماثلتين إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ولي عهد المملكة المغربية الشقيقة، وإلى أخيه
عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية.
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