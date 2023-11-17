ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ العاهل المغربي بذكرى عيد الاستقلال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة ذكـرى عيد الاستقلال لبلاده، أعرب سموه فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته لأخيه العاهل المغربي بموفور الصحة والسعادة وللمملكة المغربية وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة.

وأشاد سموه بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة والروابط المشتركة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما تشهده من نموٍ مستمر، متمنيًا لهذه العلاقات الطيبة تحقيق المزيد من التطور والازدهار بما يخدم مصالح البلدين المشتركة.



كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي تهنئة مماثلتين إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ولي عهد المملكة المغربية الشقيقة، وإلى أخيه

عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية.